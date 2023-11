Já abriu o registo para o intra-rail grátis no fim do 12.º ano. O que precisas de saber

No Orçamento do Estado de 2024, o Governo decidiu que os estudantes que terminaram ou estão prestes a concluir o 12.º ano vão ter direito um intra-rail gratuito, com viagens de comboio da CP e estadias nas pousadas da juventude do país.

O pré-registo no programa Anda Conhecer Portugal arranca esta terça-feira, 7 de Novembro, com uma oferta tentadora: sete dias a passear de comboio e seis noites numa pousada da juventude à escolha. Por agora, é preciso fazer o registo no site oficial e esperar por novidades.

As viagens têm datas específicas: quem terminou o secundário no ano lectivo 2022/2023 vai ser dos primeiros a conhecer o país e pode fazê-lo já a partir de 8 de Janeiro de 2024 e até 8 de Janeiro de 2025. Os alunos que terminam o secundário no ano lectivo de 2023/2024 têm entre 5 de Julho do próximo ano e 4 de Julho de 2025. E os que irão terminar o 12º ano em 2024/2025, poderão viajar entre 5 de Julho de 2025 e 4 de Julho de 2026.

O programa, uma parceria entre a CP e a Movijovem, empresa que gere as pousadas, tem como objectivo permitir que todos ficam a conhecer o país independentemente das condições económicas e “promover a mobilidade e o turismo juvenil”, lê-se no comunicado. Tal como aconteceu em anos anteriores, o pacote de viagens inclui os serviços regionais, inter-regionais, intercidades e urbanos da CP. Em relação às estadias, reforça a Movijovem, é necessário reservar, no mínimo, duas noites em cada pousada.

Outra das novidades é o facto de o Cartão Jovem, que permite descontos em pousadas, viagens, bilhetes de cinema ou festivais de música, ser grátis a partir do próximo ano. Para o pedirem, os jovens até aos 29 anos terão apenas de preencher um formulário online.

Quem não tem direito ao intra-rail grátis, mas também quer conhecer o país, pode comprar o cartão INTRA_RAIL na bilheteira da CP que custa 127 euros, no caso de terem cartão jovem, ou 146 para quem não tem.

Neste caso, as estadias nas pousadas começam nos 12 euros e podem chegar aos 22, conforme a cidade que visites. A oferta é válida para todas as pousadas do país, excepto na da Arrifana, Braga, Setúbal, Serra da Estrela, Melgaço e Viseu, adianta o site.