No rescaldo de um dia inesperado

António Costa não usou o mesmo critério de exigência quando se tratou de investigações visando ministros do seu Governo. Meteu a cabeça no cepo e agora leva com a lâmina aguçada.

Amanhece com notícias surpreendentes. Buscas, detenções e arguidos. Políticas do Governo, negócios com empresas, ministros e pessoas do círculo próximo do primeiro-ministro, tudo sob suspeita. António Costa vai ao Presidente da República. Ficamos desconfiados. A Procuradoria-geral da República (PGR) informa que o primeiro-ministro também é visado num inquérito. António Costa regressa a correr ao Presidente da República. Os comentadores hesitam em ver e dizer o óbvio: o Governo vai cair. Duas horas da tarde. Tudo à espera à frente da televisão. António Costa aparece, grave e breve. Demite-se. Uma cambalhota no país.