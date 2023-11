O dia 591 da guerra na Ucrânia

1. Quando um dia se escrever a história da guerra da Ucrânia, o dia 591 vai ser apontado como um acontecimento maior, um marco na cronologia do conflito. Numa das muitas ironias em que as guerras prolongadas são frequentes, o que aconteceu de importante no dia 591 não teve nada que ver com os beligerantes, mas com o Médio Oriente. Nesse dia 7 de Outubro, o Hamas atacou brutalmente Israel desencadeando uma duríssima retaliação militar sobre o território palestiniano de Gaza.

