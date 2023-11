Morreu Evan Ellingson, estrela juvenil de CSI: Miami e Cartas de Iwo Jima

Antigo actor foi encontrado morto no quarto que ocupava numa residência para toxicodependentes em recuperação, no domingo. Tinha 35 anos e estava afastado dos ecrãs há 13.

O antigo actor Evan Ellingson foi encontrado morto no domingo, aos 35 anos. Ellingson, que estava afastado dos ecrãs desde 2010, altura em que findou a sua participação na série CSI: Miami, notabilizou-se no cinema em Para a Minha Irmã, de Nick Cassavetes, em que vestia a pele de filho da personagem de Cameron Diaz.

Ellingson, adiantou o pai ao site TMZ, debatia-se há alguns anos com problemas com drogas, mas encontrava-se estável, a viver numa residência em processo de recuperação, o que fez com que a sua morte fosse um choque para a família. De acordo com o progenitor, foram outros utentes do espaço que o encontraram sem vida e que alertaram os serviços de emergência.

De acordo com os primeiros relatórios forenses do Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino, em Fontana, Califórnia, a causa da morte ainda não foi determinada.

Ellingson começou por fazer publicidade, até ter conseguido um pequeno papel na sitcom Titus, da Fox. Tinha 12 anos. Depois disso, protagonizou a sitcom Selvagens, da ABC, como Kyle Savage, ao lado de Erik von Detten e Keith Carradine, tendo ainda integrado o elenco de CSI: Miami como Kyle Harmon, o filho do tenente Horatio Caine (David Caruso).

Foto O actor na sua participação na série CSI MIami DR

No cinema, teve pequenos papéis em Bondage (2006) ou no premiado Cartas de Iwo Jima (2006). Foi, porém, como filho de Cameron Diaz e irmão de Abigail Breslin que mais se destacou, no filme Para a Minha Irmã. Breslin reagiu à morte do colega, salientando “o ser humano amável, divertido e extremamente talentoso” que era. “O Evan era uma pessoa genuinamente atenciosa.”

De acordo com a sua página no Facebook, Ellingson trabalhava para uma organização religiosa, a Teen Challenge South California, e os seus passatempos incluíam a prática de surf, de equitação e caminhadas.