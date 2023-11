Jardim Botânico de Lisboa celebra 145 anos com actividades gratuitas

A “enciclopédia viva” da antiga Escola Politécnica de Lisboa celebra 145 anos este sábado e, para comemorar, está agendado um dia inteiro de actividades gratuitas.

As visitas orientadas com os curadores das colecções surgem em destaque, divididas por áreas temáticas do Jardim Botânico de Lisboa: aves (com Paulo Marques, às 9h), peixes (Judite Alves, 10h), líquenes (Palmira Carvalho, 11h), fungos (João Luís Batista, 11h), insectos (Roberto Keller, 12h), e briófitos, integrando “musgos, hepáticas e antocerotas” (César Garcia e Cecília Sérgio, 14h).

Às 12h, Ana Godinho relata "A História do Jardim Botânico" desde a sua fundação há 145 anos, enquanto Raquel Barata desvela as Histórias que o jardim conta, a partir das 14h. Inspirada no lançamento do livro O Menino guardador de folhas, de Norma Pott (às 12h), a oficina para famílias "Aprender a guardar o Outono" (10h30) parte da história do menino que tinha “por brinquedo preferido um herbário” para passear pelo jardim botânico para observar as árvores e colher folhas para iniciar um herbário em família.

O programa fica completo com a intervenção de Judite Alves, subdirectora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, no qual se integra o Jardim Botânico de Lisboa, seguida de visita e conversa com quatro botânicos e arquitectos paisagistas do jardim (César Garcia, Ana Luísa Soares, Cristina Duarte, e Fernando Catarino), a partir das 15h.

Já no museu, estará a decorrer a X Feira da Matemática, das 10h às 17h.

De referir que todas as actividades são gratuitas, no entanto requerem inscrição prévia obrigatória, com lotação máxima de 20 participantes. Inscrições por e-mail (geral@museus.ulisboa.pt) ou telefone (213 921 808).