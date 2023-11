Citroën Ami estreia versão “desportiva”

O Citroën Ami é um veículo do tipo quadriciclo ligeiro (L6e) que, no caso de Portugal, pode ser conduzido por maiores de 16 anos, com carta da categoria B1. Mas, graças ao investimento no estilo, o microcarro acabou por cair no goto. E, em três anos, supera as expectativas iniciais, inclusive com versões limitadas, como o Buggy, que praticamente esgotou assim que foi colocado à venda. Agora, o emblema francês aposta na cartada da “personalidade dinâmica” e, com retoques de estilo, relança o Ami Pop com um novo visual na secção dianteira e diferentes grafismos que exploram contrastes de cores e formas.

A Citroën diz que esta é a versão “desportiva” do Ami, graças a um trabalho sobretudo nos gráficos que o decoram, mas que, diz a marca, combinam, por exemplo, com o spoiler traseiro. “Com o seu spoiler traseiro, o My Ami Pop apresentava já uma silhueta desportiva distinta. Ao introduzir novas cores e grafismos, estes atributos de estilo reforçaram o carácter enérgico do Ami, ao mesmo tempo que reflectem a condução ágil e dinâmica de que os clientes desfrutam no modo eléctrico”, explica o designer de exteriores da marca, Antoine Gaillot-Drevon.

O My Ami Pop conserva os elementos de estilo exterior, como os quatro embelezadores de rodas, faixa protectora preta sob o pára-brisas, reforço dos pára-choques dianteiro e traseiro, autocolantes nos vidros traseiros e autocolantes nas soleiras das portas.

A principal novidade está no visual da secção dianteira, com novas molduras dos faróis, que complementam a faixa preta em forma de chevron sob o pára-brisas, e reforço preto do pára-choques. O novo My Ami Pop também muda de cor, com a introdução da Infrared (Infravermelho) como cor predominante, enquanto o autocolante da porta mantém o número 2, agora em amarelo, mas de menor dimensão para dar lugar a um círculo e a um triângulo estilizados.

A nova versão introduz ainda o selector de condução na consola central e todos os comandos estão mais visíveis e fáceis de seleccionar, nomeadamente a ligação USB, o controlo da ventilação, as luzes de perigo e os comandos de aquecimento/desembaciamento.

Já as credenciais dinâmicas não foram beliscadas e estão longe de qualquer espírito desportivo. Acelera até um máximo de 45 km/h e, sendo servido por uma bateria de iões de lítio de 5,5 kWh, admite trajectos de até 75 quilómetros. No que se distingue é na facilidade com que se deixa manobrar: com 2,41 metros de comprimento, 1,39m de largura e 1,52m de altura, apresenta um diâmetro de viragem de 7,2m.

O My Ami Pop está disponível para encomenda desde esta terça-feira, a partir de 8.890 euros a pronto pagamento (IVA incluído), com entregas previstas para o primeiro trimestre do próximo ano.