Laboratório da Torre: resgatar o cinema analógico no centro histórico do Porto

O lugar não poderia ser mais sugestivo para esta aventura que um grupo de jovens lançou no final de 2021, em pleno centro histórico do Porto – Património da Humanidade: resgatar os antigos meios analógicos da história do cinema (o filme super8, 16mm e 35mm e a variedade de equipamentos que lhes está associada) e com eles experimentar e criar novas formas de expressão viradas para o futuro, mas sem voltar as costas às novas tecnologias digitais.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt