Elon Musk apresenta Grok, o chatbot “rebelde” do X

Elon Musk apresentou este fim-de-semana Grok, o chatbot desenvolvido pela xAI, a sua startup de inteligência artificial (IA). A ferramenta, que será integrada na rede social X (antigo Twitter), pretende competir com outros modelos como o ChatGPT da OpenAI, o Bard da Google ou o BingAI da Microsoft.

Grok é descrito como um chatbot com uma "veia rebelde", inspirado no Guia da Galáxia que dá o nome original ao livro À Boleia Pela Galáxia (Hitchhicker's Guide to the Galaxy, em inglês). Vai estar disponível para os assinantes da rede social X "assim que sair da fase beta", adiantou Musk, estando disponível tanto na aplicação do X como numa app autónoma.

Segundo a introdução na página da startup, Grok terá "conhecimento em tempo real do mundo" através do X, uma característica que é descrita como uma vantagem "única e fundamental". Estará também programado para responder a "questões picantes que serão rejeitadas pela maioria dos outros sistemas de IA", continua a publicação, alertando que o chatbot ainda está numa fase inicial de desenvolvimento, com apenas dois meses de treino.

Musk já manifestou várias vezes a sua preocupação com a velocidade com que o sector da inteligência artificial se tem desenvolvido. Em Março deste ano, assinou com outros líderes da indústria tecnológica e especialistas da área uma carta aberta a apelar a uma pausa de seis meses no desenvolvimento de experiências com inteligência artificial.

“​[Estes] poderosos sistemas de inteligência artificial só devem ser desenvolvidos quando estivermos confiantes de que os seus efeitos serão positivos e de que os seus riscos serão controláveis”, lia-se na carta aberta então divulgada.

No entanto, disse em Julho não considerar a pausa "realística" e anunciou a startup xAI, com a ambição de desenvolver a inteligência artificial no sentido de criar ferramentas que "assistam a humanidade na sua busca pela compreensão e conhecimento". Grok, agora apresentado, é o primeiro modelo nesse sentido, treinado também para responder com "um pouco de humor".

O empresário, que fez parte do grupo de fundadores da OpenAI em 2015 (abandonou o projecto em 2018 devido a divergências com a restante direcção), criticou também este ano as gigantes tecnológicas e a criadora do ChatGPT pelo desenvolvimento de chatbots que diz estarem envoltos em censura, adiantando que a xAI ia ser uma inteligência artificial "de busca da verdade máxima".

Na quinta-feira passada, numa conversa com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, Musk disse considerar que a IA é "a força mais disruptiva da história". Na primeira Cimeira Mundial sobre Segurança da inteligência artificial, organizada em Bletchley Park, Inglaterra, o empresário especulou que tecnologia será capaz de "fazer tudo" e tornar o emprego como o conhecemos uma coisa do passado: "Chegará uma altura em que nenhum emprego será necessário".