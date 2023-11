Marcelo em manif contra Marcelo: um elogio

Depois da controversa conversa com o chefe da missão diplomática da Palestina em Portugal, na passada sexta-feira, a quem Marcelo Rebelo de Sousa disse que os palestinianos "não deviam ter começado" a guerra, o Presidente da República já tentou clarificar a sua posição por duas vezes. Este domingo, resolveu aparecer numa manifestação pró-Palestina junto ao Palácio de Belém. Será desta que conseguiu desfazer o alegado mal-entendido?

