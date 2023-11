Modelo vê rosto recriado (e branqueado) em fotografia de desfile por IA

Durante anos, as ferramentas dos programas de edição de imagem foram usadas para adelgaçarem os corpos das modelos. Até que correu mal: como quando Filippa Hamilton fez frente à Ralph Lauren por lhe ter deixado a cabeça maior que a cintura. E, com 1,78m e 54 quilos, acabou despedida por ser “demasiado gorda”. Agora, a Inteligência Artificial (IA) ameaça aplicar estereótipos de forma a eliminar determinadas características físicas que o algoritmo não identifica como belas.

Terá sido o aconteceu a Shereen Wu, uma modelo americana taiwanesa que se revoltou quando viu uma fotografia sua num desfile do designer Michael Costello, com o rosto trocado por uma criação de IA que a torna branca, de nariz mais afilado e olhos encovados.

“A imagem modificada de Shereen destaca a possibilidade de um programa de IA que absorveu as preferências de beleza convencionais poder apagar completamente a raça de uma modelo, voltando atrás no progresso da indústria da moda em direcção à diversidade na passarelle”, observa Susan Scafidi, directora académica do Fordham's Fashion Law Institute, citada pelo Guardian. E Scafidi identifica um problema: é que, se os fotógrafos são protegidos pela lei dos direitos de autor, as modelos não têm qualquer protecção legal.

“Espero que as pessoas compreendam como é doloroso ter o trabalho roubado. É muito desumanizante”, desabafa Shereen Wu num vídeo publicado no TikTok, que soma milhões de visualizações. Nele, Wu denuncia uma publicação de Costello no Instagram em que a modelo surgia no seu recente desfile em Los Angeles, mas com o rosto trocado. Para a modelo a situação é alarmante, já que aceitara o trabalho sem remuneração por esperar retorno pela sua presença. Só que, com a sua face apagada, ela diz agora que não recebeu o que esperava.

#greenscreenvideo #drama #michaelcostellocontroversy ? original sound - shereenwu @shereenwu Michael Costello has yet to take responsibility for his actions. I want to explain what happened, and I hope other models in the future feel comfortable to speak up. He has since offered to post my photo side by side with the AI one, but has not voluntarily post it. This offer did not contain an apology, and only happened after a model who’s close with him brought light to the situation. Some points I couldn’t fit: -Replaced the face of a model from the same collection -Lightened the skin of a black model in a photo and proceeded to push blame on the makeup artist (mua did not lighten the skin) -Screamed at models backstage (he screamed at the girl who stumbled on the runway to near tears, only to make an Instagram post praising her after.) But considering how long he’s been acting like this, I doubt any apology from him would be sincere; they would be performative at best. (Sorry for the weird cuts and sped up video I was trying to fit as much as I can in) #michaelcostello

Numa declaração nas stories do Instagram, que desaparecem ao fim de 24 horas, Costello negou ter sido o autor da modificação da imagem, mas responsabilizou-se pela partilha. No entanto, considerou que o vídeo de Wu tecera “falsas alegações”, afirmando desconhecer que a modelo não recebera pelo seu trabalho, algo que se prontificou a corrigir: “Depois de descobrir através dos seus vídeos que ela não tinha sido paga, ofereci a Shereen uma compensação pelo seu tempo e talento.”

O designer, reconhecido pela sua participação no programa Project Runway, informou ainda que, desde a publicação de Wu, enfrenta uma onda de indignação e ódio, tendo inclusive recebido ameaças de morte. Já a modelo conta que, desde que denunciou a situação, viu o seu perfil de Instagram suspenso três vezes, até ter sido definitivamente eliminado “sem qualquer explicação” por parta da rede social.