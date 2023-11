Está de volta o “comboio flutuante” da Tailândia – mas só até Janeiro

Chamam-lhe “comboio flutuante” e o nome não vem a despropósito: a grande atracção do Rot Fai Loi Nam é precisamente a travessia da barragem de Pasak Jolasid, onde as carruagens parecem flutuar sobre o espelho de água. Com o fim da época de chuvas, o passeio turístico volta a partir de Banguecoque todos os fins-de-semana até ao final de Janeiro.

No sábado, ainda antes do amanhecer, centenas de pessoas embarcaram na histórica estação ferroviária de Hua Lamphong, em Banguecoque, rumo a Pasak Jolasid, naquele que foi o primeiro trajecto da temporada, feita num renovado comboio japonês de 12 carruagens.

Pelo caminho, lagoas de lótus, florestas, templos e arrozais iam compondo o cenário à janela, relata a Geo, enquanto em Ayutthaya, antiga capital do Sião, subiram a bordo vendedoras locais com algodão doce e pad krapow, um prato típico com manjericão.

De acordo com Richard Barrow, um emigrante inglês que tem um blogue de viagens, “durante a maior parte do ano, o gado pasta livremente debaixo da ponte, mas de Outubro a Janeiro a água está alta em ambos os lados, dando a impressão de que o comboio está a flutuar na água”, conta à agência de notícias AFP. “Já fiz a viagem várias vezes e já reservei mais três vezes nesta temporada”, acrescenta.

A barragem, utilizada como reservatório de água para a agricultura e prevenção de inundações durante o período de monções, converteu-se igualmente em atracção turística com a construção do novo viaduto e apeadeiro em pleno “lago”. Todos os anos, a rede nacional de transporte ferroviário tailandesa opera um comboio especial de Novembro a Janeiro de Banguecoque à barragem aos fins-de-semana.

Esta temporada, a experiência turística do 'Rot Fai Loi Nam' está disponível todos os sábados e domingos, de 4 de Novembro a 28 de Janeiro, com excepção da véspera e do dia de Ano Novo. O passeio arranca na estação de Hua Lamphong, em Banguecoque, com uma paragem de 20 minutos sobre a bacia de água da barragem de Pasak Jolasid, “permitindo que os turistas apreciem as vistas panorâmicas e tirem fotografias memoráveis”, lê-se no site do Turismo da Tailândia. Os passageiros têm depois “cinco horas de lazer para explorar a área da barragem ou visitar os campos de flores nas proximidades antes da viagem de regresso”.

Os bilhetes custam entre 500 e 590 baht por pessoa em carruagens com ar condicionado, e 330 baht por pessoa em carruagens normais (13€, 15,44€ e 8,64€ respectivamente), e podem ser reservados no site da empresa ferroviária.