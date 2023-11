Sequestro de criança mantém aeroporto de Hamburgo encerrado

Situação não se alterou desde a noite de sábado, quando o condutor de um automóvel entrou no aeroporto com uma criança de quatro anos, que se acredita ser o seu filho.

O principal aeroporto de Hamburgo, um dos mais movimentados da Alemanha, continua encerrado neste domingo devido a um impasse entre a polícia e o condutor de um automóvel que está parado ao lado de um avião, na placa de estacionamento das aeronaves.

No interior do veículo estão um homem de 35 anos e uma criança de quatro anos. De acordo com as informações que a polícia de Hamburgo tem partilhado através das redes sociais, trata-se de um caso de disputa de poder paternal.

"A nossa prioridade é a protecção da criança. Segundo a nossa mais recente avaliação, a criança encontra-se bem fisicamente e as negociações estão em curso", disse a polícia, através da rede social X (o antigo Twitter), na manhã deste domingo.

Para todos os efeitos, e ainda segundo a polícia de Hamburgo, o caso está a ser gerido como "uma tomada de reféns".

Além dos negociadores da polícia e de várias equipas de emergência médica, está também no local uma equipa de psicólogos. Não são conhecidos muitos pormenores sobre o suspeito, além do facto de um porta-voz da polícia ter dito que as negociações estão a ser feitas através de um tradutor de língua turca.

Segundo o jornal Die Welt, o suspeito passou por um portão com o seu automóvel, por volta das 20h de sábado, e terá disparado duas vezes para o ar. Depois dos disparos, o homem terá lançado dois "cocktails molotov", disse o jornal, que cita um porta-voz da polícia de Hamburgo, Thomas Gerbert.

Até ao momento não há registo de feridos nem de danos materiais.

Todas as partidas e chegadas foram canceladas a partir das 20h de sábado e os passageiros afectados foram instruídos a contactarem directamente as companhias aéreas. Para este domingo estavam agendados 286 voos, com um total de 34.500 passageiros.