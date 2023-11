Aeroporto de Hamburgo encerrado depois de homem armado forçar entrada com o carro

Violação do perímetro do aeroporto levou à suspensão de voos. Em causa pode estar a disputa pela custódia de uma criança. Autoridades lidam com a ocorrência como uma “situação de reféns”.

Um homem armado arrombou este sábado as barreiras de entrada no aeroporto de Hamburgo, de acordo com o jornal alemão Die Welt. O incidente levou à suspensão de toda a actividade do aeroporto.

Segundo um porta-voz da polícia citado pelo meio de comunicação alemão, o homem passou por um portão com o seu automóvel por volta das 20 horas e terá disparado duas vezes a arma para o ar. Depois dos disparos, o indivíduo atirou duas garrafas em chamas pela janela do veículo, "uma espécie de cocktails molotov", disse o porta-voz, Thomas Gerbert. Não há registo de feridos nem de danos materiais resultantes destas acções.

Vários meios de comunicação avançaram ainda a possibilidade de também estar no carro pelo menos uma criança, com o Die Welt a adiantar que a mulher do homem já tinha contactado a polícia acerca de um possível rapto. A informação foi mais tarde confirmada por Thomas Gerbert: o homem de 35 anos estacionou o carro por baixo de um avião e levou o filho de quatro anos. A mãe da criança tinha informado a polícia de que o pai a tinha informado do que estava a fazer.

As autoridades dizem que a ocorrência está a ser tratada como uma "situação de reféns", tendo já estabelecido contacto com o homem e iniciado as negociações. A polícia acrescentou ainda ser provável que se trate de uma disputa pela custódia do filho.

O aeroporto anunciou nas redes sociais o cancelamento de todas as partidas e chegadas deste sábado, instruindo os passageiros afectados a "contactar directamente as companhias aéreas". Segundo um porta-voz da infra-estrutura, pelo menos 27 voos foram afectados pelos cancelamentos. A lista inclui um voo proveniente de Lisboa, entre outros, segundo o Die Welt.

Notícia actualizada às 23h59 com informações adicionais sobre o indivíduo.