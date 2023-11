Escrutinar os poderosos e os poderes

Uma das mordomias de viver em democracia, é certo que ilusória, é a possibilidade de escrutínio das figuras do poder, sejam políticos, empresários ou artistas e dos poderes públicos e privados. Claro que, apesar dos possíveis escrutínios, somos sempre e sistematicamente enganados pelos poderes públicos ou privados. A maior tragédia – política, económica e cultural – que se construiu no nosso país, depois do 25 de Abril de 1974, a aliança Ricardo Salgado-José Sócrates, e respectivos acólitos, existiu e produziu efeitos nas nossas vidas, durante muito tempo, sem percebermos nada do que se estava a passar.

