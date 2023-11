Von der Leyen em Kiev para discutir adesão à UE e sanções

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou este sábado de manhã à capital da Ucrânia para discutir o processo de adesão do país à União Europeia (UE) e as sanções contra Moscovo.

Ursula von der Leyen foi recebida pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na estação ferroviária de Kyiv-Pasazhyrskyi pelas 9h45 locais (7h45 em Lisboa).

A presidente da Comissão e o Presidente ucraniano homenagearam os trabalhadores da ferrovia ucraniana, que desde o início da invasão russa, há mais de um ano e meio, asseguram uma das únicas formas de entrar no país e atravessá-lo.

“Trago sempre comigo um conjunto de tópicos que é necessário abordar. Vamos começar com a questão do alargamento [da UE], em concreto o processo de adesão da Ucrânia. Depois vamos falar sobre o apoio financeiro, o apoio militar à Ucrânia, e também questões relacionadas com o 12.º pacote de sanções”, disse von der Leyen durante a viagem para Kiev, na sexta-feira à noite, a um grupo de jornalistas que está a acompanhar a visita, entre os quais a Deutsche Presse-Agentur (DPA), que está a servir de pool para o European Newsroom, do qual a Lusa faz parte.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.



I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.



The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.



And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU