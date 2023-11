Furamos a espessa cortina de nuvens e estacionamos no topo do Geoparque de Cabo Ortegal, na Corunha, o ponto mais alto da costa da Europa continental, 620 metros acima do nível mar. Neste paraíso natural, que parece flutuar num mar de algodão, e no qual o silêncio é apenas interrompido pelos chocalhos das vacas ou pelo relinchar dos cavalos, a fauna agarra-se a eclogitos, rochas que, por norma, se escondem a 70 quilómetros de profundidade.

