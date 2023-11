Marcelo estava no recreio quando falou da Palestina?

“Desta vez foi alguém do vosso lado que começou. Não deviam”, disse o chefe de Estado português ao representante da Palestina em Portugal.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira ao chefe da missão diplomática da Palestina em Portugal que alguns palestinianos “não deviam ter começado” esta guerra com Israel e aconselhou-os a serem moderados e pacíficos. A análise às palavras de Marcelo está neste Soundbite.

