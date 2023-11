A “aliança” do Hamas com o Kremlin e o Irão contra o Ocidente

Do conflito no Médio Oriente às negociações para a formação da maioria do Governo em Espanha. Acompanhe mais um podcast Diplomatas.

Khalad Mashal, um dos líderes do Hamas, deu uma entrevista em que explica que a Rússia é um dos países que mais beneficiaram do ataque a Israel no dia 7 de Outubro. Na mesma entrevista, Khalad Mashal adianta que a agressão contra Israel poderá ser mimetizada pela China num futuro conflito contra Taiwan. Este é o primeiro ponto da conversa desta semana do podcast Diplomatas.

Os casos de anti-semitismo, que se têm repetido um pouco por toda a Europa, vão também ser analisados pelos nossos convidados, que falam ainda das dificuldades que Israel sente – e vai sentir – para vencer a guerra da opinião pública. Até porque a pressão contra Benjamin Netanyahu não diminuiu com o ressurgimento do conflito no Médio Oriente.

As negociações do PSOE com o Junts abrem a porta ao cada vez mais esperado Governo chefiado por Pedro Sánchez. Mas o que significam estas negociações com os partidos independentistas?

