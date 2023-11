Classificação do Stop só resolve problema dos músicos se houver obras

À espera, em desespero e com alguns membros da comunidade já vencidos pelo cansaço ou com aviso do senhorio para a saída da sua sala de ensaio, é assim que está o colectivo de músicos do Stop, enquanto aguarda pelo desfecho de um processo que ainda se antevê longo e indefinido. A 18 de Julho, a Polícia Municipal encerrou o edifício, a pedido da Câmara Municipal do Porto (CMP), por força das várias patologias, já conhecidas há anos, que punham em causa a segurança dos utilizadores do prédio. No final do mesmo mês, a autarquia deu um passo atrás e o espaço reabriu com bombeiros à porta. A 22 de Setembro, dia de mais uma manifestação organizada pelos músicos, voltaria a fechar por ordem da CMP, após inspecção realizada pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), que corroborou os problemas já detectados. Só que uma providência cautelar metida por lojistas travou novo encerramento. Desde então, quem usa o espaço para desenvolver a sua actividade artística vive no limbo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt