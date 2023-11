Paulo Pedroso: esquerda tem de ter “uma agenda de reformas estruturais progressistas”

O antigo ministro do Trabalho e da Solidariedade, no segundo Governo de António Guterres (2001-2002), Paulo Pedroso, foi eleito presidente da recém-criada associação Causa Pública, que realizou, no sábado, o seu primeiro fórum de debates. O objectivo é contribuir para um futuro “programa de governo” de esquerda. Pretendem “dinamizar debates que permitam que a esquerda tenha uma agenda” de “reformas estruturais progressistas”. No final de Novembro, apresentarão a sua primeira proposta, que será sobre sistema fiscal.

