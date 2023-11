Com os primeiros civis a deixarem Gaza, Israel voltou a atacar o campo de Jabalia

A fronteira com o Egipto abriu pela primeira vez para deixar passar feridos graves e detentores de passaportes estrangeiros. Guterres ficou “chocado” com ataque a campo de refugiados.

No dia em que mais de 300 civis com passaporte estrangeiro e sete dezenas de feridos palestinianos deixaram a Faixa de Gaza através da fronteira com o Egipto em Rafah, as forças israelitas continuaram a bombardear o enclave, tendo atingido, pelo segundo dia consecutivo, o campo de refugiados de Jabalia.