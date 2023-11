Efacec: Mutares mete 15 milhões na compra, mas entrega 66% de venda futura a Portugal

Fundo alemão garante aquisição com injecção de capital muito abaixo do valor dos activos, acrescido de 60 milhões em garantias. Governo português realça importância económica desta viabilização.

Quinze milhões de euros. É este o montante que o fundo alemão Mutares vai pagar, em dinheiro, pela compra da Efacec, cujo capital social, depois do saneamento financeiro com perdão de dívida e uma operação harmónio, será de 300 milhões de euros. Os germânicos passam a ser o único dono da Efacec com um esforço financeiro muito inferior, mas o acordo de venda, revelado nos seus traços essenciais nesta quarta-feira pelo Governo português, garante que o Estado ficará, no futuro, com 66% da receita de uma potencial venda da empresa a outro investidor. E encaixará 75% de eventuais dividendos.