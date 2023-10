O teu namorado comporta-se como uma criança em casa? Ouve aqui Como Lidar

No terceiro episódio do podcast Como Lidar, a psicóloga Luana Cunha Ferreira dá dicas para lidar com os namorados que se comportam como crianças.

Porque é que o meu namorado se comporta como uma criança em casa? Há forma de perceber isso antes de irmos morar juntos? Como lidar?

Sim, há pistas que podem indicar que a outra pessoa não participa activamente nas tarefas domésticas — basta observar comportamentos. Este é "um assunto estrutural", mas há formas de lidar com ele. A psicóloga Luana Cunha Ferreira aconselha: estabelecer limites, negociar e dividir tarefas podem ser boas estratégias para ultrapassar o problema.

Este é o terceiro episódio do podcast Como Lidar, e repetimos um disclaimer: também não sabemos. Mas tentamos descobrir. Como lidar com a ansiedade financeira, com um colega de trabalho tóxico ou com a morte? Pedimos ajuda a psicólogos para resolver problemas que acontecem a (quase?) todos e ajudar a cuidar da saúde mental.

