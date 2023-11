Kiev investiga assassínio de nove membros da mesma família em Donetsk

O Ministério Público em Donetsk está a investigar o assassínio de nove civis da mesma família, incluindo duas crianças, na cidade de Volnovaja, na parte desta província do sul da Ucrânia ocupada pela Rússia.

"Uma família foi morta a tiro enquanto dormia", de acordo com um comunicado do Ministério Público ucraniano.

Informações recolhidas por procuradores ucranianos, que não têm acesso a este território ocupado pela Rússia, indicam que "pessoas de aparência caucasiana vestidas com uniformes militares" apareceram, este mês, na casa da família, à qual pediram para sair para que uma unidade do exército russo pudesse ser alojada no local.

O pai, de 53 anos, recusou e foi ameaçado pelos soldados, que regressaram a 27 de Outubro e abriram fogo sobre todos os membros da família enquanto dormiam. "Entre os mortos estão três mulheres e duas crianças nascidas em 2014 e 2018", refere a nota.

Dois soldados russos "provenientes do Extremo Oriente" foram detidos pelas autoridades russas como responsáveis pelo massacre, anunciou o Comité de Investigação Russo (CIR).