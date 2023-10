Como é viver no fio da navalha

Foi no Verão passado que conheci pessoalmente a Noam, numa conferência em Bolonha. Ambas apresentámos uma comunicação, sobre o contributo da psicologia escolar para o bem-estar de crianças e jovens, nos nossos países. Eu em representação de Portugal, Noam de Israel. A Noam é psicóloga num colégio ultra-ortodoxo. Nasceu e cresceu num kibbutz, que são comunidades existentes em Israel há cerca de um século, baseadas em princípios comunais em termos de enquadramento social e económico, e foi também lá que escolheu continuar a viver. Em meia hora de carro percorre a distância que separa estas duas realidades tão distintas, nas quais vive e trabalha, numa cidade israelita próximo da Faixa de Gaza. A estas duas realidades junta-se assim uma terceira, ainda mais distinta, do outro lado da fronteira.

Conversámos sobre como era viver no fio da navalha num contexto-limite e perguntei-lhe qual a sua opinião sobre a situação na Palestina. O semblante subitamente mudou. Ficou carregado. O sorriso deu lugar a um misto de vergonha e impotência rasgada de orelha a orelha. Ou assim interpretei. Após uma pausa de alguns segundos, em suspiro, respondeu: “É de partir o coração! A cidade mais próxima fica apenas a cinco quilómetros. Eu consigo ver do meu kibbutz, nem preciso que me contem como é.” Senti o seu desconforto com o rumo da conversa e mudámos de assunto. A minha curiosidade não poderia prevalecer sobre o sofrimento que a situação visivelmente lhe causava. Acrescentou ainda: “A maioria das pessoas em Israel quer a paz, mas a esperança é cada vez menor.”

Curiosamente, estas foram também as palavras que escutei da boca da minha querida amiga Noura em relação à Palestina. Noura é palestiniana, portuguesa e muçulmana. Nasceu e viveu a sua infância no Kuwait durante a Guerra do Golfo e passou a adolescência em Gaza, de onde é originária a sua família, durante a primeira intifada. De Noam não tenho notícias de como estará depois do horrível ataque do Hamas, que constantemente utiliza civis como ativos militares e provoca massacres bárbaros, em nome de uma causa justa. De Noura sei que já não poderá mostrar um dia aos filhos a casa onde morava e a escola que frequentou, ambas destruídas recentemente pelo Estado de Israel, que não se coíbe de utilizar meios desproporcionais de ataque/resposta contra o povo palestiniano, continuando a ceifar milhares de vidas humanas.

Há seres humanos para quem todas as palavras são poucas. Vivem para além delas. Pessoas com histórias de vida como as de Noura e Noam sempre exerceram um fascínio grande sobre mim. Porque vivem rodeadas de cenários de vida que testam os limites da tolerância humana. Pessoas que não se vendem à indústria da guerra. Pessoas com capacidade de acolherem diferentes pontos de vista e origens, em circunstâncias muito difíceis. Pessoas que não excluem, não ameaçam, não expurgam. Pessoas cujo escudo mais forte é o sorriso. Pessoas que trabalham, diariamente, a acertar distâncias nas diferenças, para derrubar a desigualdade. Porque é bom sermos diferentes, mas é horrível sermos desiguais. E há, em todo o mundo, pessoas que são discriminadas, intimidadas, perseguidas, presas e mortas, simplesmente, por fazerem escolhas sobre si mesmas e as suas vidas. Quanta intolerância!

É preciso usar de cautela para não nos cortarmos nos vidros dos outros. Guerra é, sempre foi e sempre será, o maior fracasso da humanidade, seja a milhares de quilómetros de distância, seja no espaço que habitamos ou em que navegamos nas redes digitais, que permitem, atrás da cobardia de um ecrã, a proliferação de mentiras e de um discurso de ódio, maldade, inveja e cobiça. Não há nada numa guerra que valha a pena ser romantizado. Há amadurecimento de ódios viscerais, violência gratuita, assédio e violação constante dos direitos humanos, numa tentativa de transferir para outrem a degradação que se instalou em nós, através de ataques pessoais. Já diz a expressão: “Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo.” Para o bem e para o mal, a forma como os outros nos tratam diz pouco sobre nós, mas diz tudo sobre eles.

Há pessoas que só nos apreciarão se encaixarmos no seu molde. A estas não devemos ter receio de desiludir, se isso implicar defender princípios e direitos inalienáveis, tais como o do respeito pela dignidade humana e o direito à autodeterminação. Porque a “essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos” e aceitar a legitimidade da “banalização do mal” será sempre uma derrota para os democratas e para os defensores dos direitos humanos, como diria Hannah Arendt.

Viktor Frankl, psicoterapeuta, que passou por vários campos de concentração nazis e testemunhou os horrores do Holocausto, escreveu que mesmo em condições tão terríveis se recordava de pessoas que iam de caserna em caserna para confortar os outros, oferecendo-lhes o último pedaço de pão. Olhe bem à sua volta. É capaz de se recordar, numa situação de guerra ou conflito intenso e prolongado, de pessoas que vêm em socorro de outras? Que procuram amenizar ataques duríssimos à integridade de alguém? Que resistem, mesmo sob ameaça, por coragem, compaixão ou simplesmente por incapacidade de aceitar a injustiça? Já deu por si a simpatizar com essas pessoas, mesmo em situações em que não obtém nenhum benefício individual?

Mia Couto já referia: “É preciso remar contra toda essa corrente… É preciso criar histórias em que o vencedor não é o mais poderoso. Histórias em que quem foi escolhido não foi o mais arrogante, mas o mais tolerante, aquele que mais escuta os outros.” Não se mudam consciências e corações por imposição, “nem há machado que corte a raiz ao pensamento”. Porque há sempre alguém que sonha. Em qualquer parte. Nem toda a distância é ausência e nem todo o silêncio é esquecimento. Como questionava Bertold Brecht, “que tempos são estes, em que temos de defender o óbvio”?

