CP lança descontos: Porto-Lisboa a 6,50€

A CP – Comboios de Portugal acaba de lançar uma nova campanha promocional com descontos em “mais de 45 mil viagens” de Norte a Sul do país.

Em destaque: bilhetes do Porto a Lisboa no Alfa Pendular, classe Turística, a 6,50 euros ou do Porto a Faro por 11 euros (10€ caso opte pelo Intercidades). Há ainda viagens de Lisboa ao Porto no Intercidades, em 2.ª classe, por 5,50 euros. Confira outros preços de referência aqui.

A campanha Promo+ foi lançada esta terça-feira, 31 de Outubro. É válida para “compras antecipadas” em “viagens entre 9 e 30 de Novembro”, sendo que os bilhetes “têm de ser adquiridos com dez dias de antecedência relativamente à data de realização da viagem”, lê-se no site.

Está disponível apenas na “classe Turística do serviço Alfa Pendular e na 2.ª classe do Intercidades”, acrescenta a empresa em comunicado.