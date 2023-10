A incúria no investimento público

A história tem vindo a ser relatada nas páginas do PÚBLICO: a linha ferroviária da Beira Alta, que se encontra encerrada desde Abril de 2022, permanecerá interrompida à circulação por “pelo menos mais seis meses”. Inicialmente apontada para Janeiro de 2023, a reabertura da linha – que está em obras desde 2019, com especial incidência na modernização do troço entre a Pampilhosa e a Guarda – tinha sido adiada para Novembro, mas, a poucos dias do (segundo) prazo se vencer, são já conhecidas movimentações que permitem antecipar novo adiamento do prazo. Ao que o PÚBLICO apurou, a Comboios de Portugal vai lançar concurso com vista à renovação do contrato de transporte rodoviário para substituição do transporte ferroviário de passageiros, que tem em curso, até Agosto de 2024. Já da parte da Infraestruturas de Portugal (IP), que tem a cargo a gestão da empreitada ferroviária, e do ministro Galamba, reina o silêncio.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt