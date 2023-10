As eleições na Polónia representam um verdadeiro estímulo para todas as forças democráticas em competição nas eleições da União Europeia no próximo ano. Com uma participação de 74%, os jovens e as mulheres fizeram história. A nova maioria democrática liberal em Varsóvia, liderada por Donald Tusk, traz um sopro de esperança, principalmente em Budapeste, onde milhares protestaram recentemente.

