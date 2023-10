Marlene e a Surf Travel Academy levam-nos pelas ondas do mundo

Cansado dos mesmos “surf spots” de sempre? Marlene Marques (On the Move) decidiu mudar de vida e criou uma academia especializada em viagens de surf. Forma, informa e organiza as viagens.

Se "as viagens fazem parte da vida de um surfista" — palavras de Marlene Marques, por aí fora conhecida como Marlene On the Move —, porque não organizar viagens de surf "memoráveis" não só para surfistas (experientes e amadores) como também para viajantes com vontade de experimentar a modalidade num novo destino?

Esse é apenas um dos serviços prestados pela recém-criada Surf Travel Academy, plataforma que se dedica a fornecer informação e formação sobre viagens de surf. É que, diz, "o surf não é apenas um desporto"´: "É uma cultura global, uma paixão partilhada e uma aventura de descoberta. Para aqueles que estão a começar como surfistas viajantes, a ausência de informação detalhada sobre as viagens de surf e a falta de compreensão das nuances culturais e sociais dos destinos podem ser obstáculos desafiantes", aponta a fundadora e líder de viagens Marlene Marques, surfista desde 1995, muitas viagens com o namorado e mais cinco pranchas às costas.

"Implícito no surf, estão as viagens", resume, à conversa com a Fugas, Marlene, com mais de duas décadas de jornalismo, surf e viagens. "Os surfistas sempre andaram à procura das ondas". Mas a viagem de um surfista "é um bocadinho diferente", sorri. São "factorzinhos" a ter em conta que começam no momento da reserva do voo e na escolha da companhia ("cobram taxa de prancha ou não?"). É aqui que a Surf Travel Academy, com uma equipa experiente e especialista em viagens de surf, quer fazer a diferença. "Estamos empenhados em fornecer cursos online abrangentes que abordam todas as vertentes das viagens de surf. Desde a escolha do destino ideal e a logística da viagem até as técnicas de surf adequadas para diferentes surf spots."

A academia existe porque aos 46 anos Marlene decidiu mudar de vida e fundar um projecto com "cabeça, tronco e membros", uma "fonte valiosa de conhecimento" para surfistas de todos os níveis que ajude a criar uma comunidade de pessoas que partilham o mesmo "amor pelo oceano" e pelas "aventuras que os destinos de surf oferecem". "Acreditamos que para desenvolver surfistas viajantes completos e conscientes, é crucial compreender e respeitar as culturas e os costumes dos destinos de surf em todo o mundo. Portanto, os nossos cursos também abrangem tópicos como etiqueta local, preservação ambiental e interacção com as comunidades locais. A Surf Travel Academy está comprometida em não apenas transformar surfistas em viajantes conscientes e respeitosos, mas também em facilitar a conexão com as comunidades locais e o ambiente. Estamos ansiosos para capacitar a próxima geração de surfistas viajantes e para compartilhar com eles a paixão e a diversidade que o mundo do surf tem para oferecer."

Na prática, e numa fase embrionária do projecto, a academia tem online os cursos Viagens de Surf para Iniciantes e Pesquisa de Destinos de Surf ("como encontrar aquele surf spot perfeito e sem crowd") e já está a aceitar reservas para a primeira viagem, oito dias em Marrocos. A base é em Agadir, mais precisamente na Surf Villa Morocco, propriedade de Brahim Iddouch, campeão mundial de bodyboard marroquino pela International Bodyboarding Corporation que disponibiliza treinadores de surf profissionais, videógrafos e um chef, e, para além da estadia, alimentação, fato e prancha, o pacote incluí seis sessões de surf (1h30 por sessão; uma delas na aldeia piscatória de Imsouane), um workshop de escrita de viagens, passeios em Paradise Valley, visitas a souks e negócios locais (como a fábrica de argão), sessões de ioga, sandboard ou de relaxamento num hammam.