Segunda na TV: Três Andares, Hitchcock a apresentar e uma porta amarela

CINEMA

Irmã Morte

Netflix, streaming

O espanhol Paco Plaza assina este filme de terror cuja acção se desenrola no mesmo universo de Verónica, o seu filme de 2017. Centra-se numa noviça com poderes sobrenaturais chamada Narcisa, que vai dar aulas para um antigo convento. Cedo descobre que há muito de estranho a passar-se por aqueles lados, com segredos escondidos por todo o lado. Com Aria Bedmar, Almudena Amor e Maru Valdivielso. Foi escrito pelo argumentista Jorge Guerricaechevarría, veterano que é há anos parceiro de escrita de Álex de la Iglesia, mestre desse género em Espanha.

Poltergeist - O Fenómeno

Cinemundo, 22h30

Esta obra de culto do cinema de terror foi assinada em 1982 por Tobe Hooper, mas tem o dedo de Spielberg no argumento original e produção, ainda que a profundidade da participação do famoso realizador no filme seja debatida – havia rumores, entretanto desacreditados por algumas das estrelas, de que teria sido mesmo ele atrás das câmaras. Uma família de classe média vê o seu quotidiano assaltado por fantasmas quando a filha mais nova começa a conversar com “as pessoas da TV”. Um filme que torna o ecrã muito assustador, graças a uma bela panóplia de efeitos visuais e sonoros (ambos nomeados para os Óscares), a que muito ajuda a banda sonora (também nomeada) de Jerry Goldsmith. Com JoBeth Williams, Craig T. Nelson, Beatrice Straight e Dominique Dunne.

Três Andares

RTP2, 0h05

A vida de três famílias a morar em três andares do mesmo prédio de um dos bairros mais ricos da cidade de Roma. Cada uma com a sua história, as suas lutas, os seus arrependimentos e a sua necessidade de redenção. Estreado no Festival de Cinema de Cannes, um drama realizado pelo italiano Nanni Moretti (Querido Diário, Abril, O Quarto do Filho, Habemus Papam, Minha Mãe) segundo um argumento escrito por si, Federica Pontremoli e Valia Santella. Três Andares adapta a obra homónima do escritor israelita Eshkol Nevo editada em 2015 e conta com as interpretações do próprio Moretti, como é comum, além de Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti e Denise Tantucci.

SÉRIE

Alfred Hitchcock Apresenta

RTP Memória, 23h15

A exibição que a RTP Memória anda a fazer de Alfred Hitchcock Apresenta, a clássica série de antologia apresentada pelo lendário realizador britânico, já chegou à segunda temporada. Hoje temos o segundo e terceiro episódios, ambos datados de Outubro de 1950. No primeiro dos episódios da noite, uma mulher sozinha em casa quando o marido vai numa viagem de negócios vê-se a braços com a invasão de um homem que fugiu de um hospital psiquiátrico. O segundo é uma história de infidelidade.

DOCUMENTÁRIOS

Explorer: Lago de Fogo

National Geographic, 22h10

Estreia. Neste documentário da National Geographic, uma equipa de cientistas e outros intrépidos exploradores tenta o impossível: escalar até ao cume do Mount Michael, um vulcão nas lhas Sandwich do Sul que é bastante remoto.

Porta Amarela: O Cineclube dos Anos 90

Netflix, streaming

Na Coreia do Sul, no início dos anos 1990, mais propriamente em 1992, formou-se um clube de jovens cinéfilos chamado Porta Amarela. Entre eles, contavam-se nomes como Bong Joon-ho, o famoso realizador oscarizado por Parasitas, cujo primeiro filme, uma animação em stop-motion chamada Looking for Paradise sobre um gorila que sai de uma cave, foi visto apenas pelos colegas do grupo. Membros como Lee Hyuk-rae, que assinou este novo documentário.

MAGAZINE

É Muita Estima, É

Casa e Cozinha

Estreia. O veterinário André Santos, que tem quase 470 mil seguidores no Instagram, é o apresentador deste novo programa que, a passar ao longo do dia no Casa e Cozinha, dará dicas sobre animais domésticos.

INFANTIL

Super Wings

Panda, 17h30

Na véspera do Halloween, uma maratona da série de animação 3D sul-coreana de aviões e helicópteros, com episódios alusivos à quadra.