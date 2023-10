PCP e BE juntam-se a manifestação em Lisboa pelo “fim do massacre” dos palestinianos

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, defendeu que “é urgente um cessar-fogo” e que “só o respeito pela autodeterminação do povo palestiniano poderá criar as condições para a paz”.

Delegações do PCP e do Bloco de Esquerda (BE) juntaram-se, este domingo, a uma manifestação em Lisboa, em que se apelou ao "fim do massacre" do povo palestiniano e se acusou Israel de praticar uma "política de genocídio".

Centenas de pessoas —​ cerca de mil, numa estimativa da organização — participaram nesta manifestação, com o lema "Paz no Médio Oriente, Palestina Independente", que começou no Martim Moniz e terminou à chuva, na Praça do Município.

A manifestação foi convocada pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM), pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses — Intersindical Nacional (CGTP-IN) e pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC).

No início do desfile, a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, defendeu que "é urgente um cessar-fogo" e que "só o respeito pela autodeterminação do povo palestiniano poderá criar as condições para a paz", expressando apoio às posições assumidas pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres.

"Há milhares de civis que estão a ser massacrados numa política de genocídio. Isto não é defesa, isto é um crime internacional, uma punição colectiva ao povo palestiniano e não podemos tolerá-la", declarou a coordenadora do BE aos jornalistas.

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, acompanhado por outros dirigentes do partido, juntou-se à manifestação a meio da Rua do Ouro, em "solidariedade para com o povo palestiniano, pelo fim do massacre que está em curso".

"Os trabalhadores e as populações que querem a paz, não querem a guerra — a guerra não serve o povo, não serve os trabalhadores. Mais cedo ou mais tarde vão mesmo travar este genocídio e este massacre que está em curso", afirmou Paulo Raimundo.

Na frente desta manifestação, gritava-se "Paz sim, guerra não", "Palestina vencerá", "guerra não é prisão, massacre e cerco não", "com justiça e paz, Palestina vencerás"

Em cartazes empunhados pelos manifestantes lia-se "Paz no Médio Oriente", "Fim à ocupação", "Pela paz, não à escalada da guerra" e "Palestina livre e independente".

O grupo islamita Hamas, classificado como terrorista pela União Europeia e pelos Estados Unidos da América, que controla a Faixa de Gaza, lançou em 7 de Outubro um ataque sem precedentes em território israelita, no qual matou e raptou militares e civis, incluindo crianças.

Segundo o governo israelita, o Hamas fez mais de 1400 mortos em Israel e levou cerca de 220 reféns, dos quais quatro foram entretanto libertados.

As forças armadas de Israel responderam ao ataque do Hamas com bombardeamentos e o corte do abastamento de água, comida, electricidade e combustível à Faixa de Gaza, onde vivem mais de dois milhões de pessoas, avisando a população do enclave de que estaria em perigo se não se deslocasse para sul.

As autoridades da Faixa de Gaza, controladas pelo Hamas, reportam mais de 8000 pessoas mortas pelos bombardeamentos israelitas, entre as quais mais de 3000 crianças.

No sábado, as forças israelitas intensificaram manobras terrestres e bombardeamentos na Faixa de Gaza, impondo um corte de comunicações no território, o que de acordo com as autoridades de Israel corresponde a uma "nova fase" desta guerra.