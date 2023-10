A “direcção do PS aboliu a democracia intrapartidária”, acusa Daniel Adrião

A data do congresso do PS vai ser aprovada pela comissão nacional. Bem como todo o calendário de preparação da reunião máxima dos socialistas.

A comissão nacional do PS vai eleger, este sábado, a Comissão Organizadora do XXIV Congresso do partido, que será presidida pelo deputado Pedro Carmo, mas a lista candidata não inclui nenhum membro do movimento interno em que se organizam os críticos da direcção, Democracia Plena. Daí que o seu líder, Daniel Adrião, considere, em declarações ao PÚBLICO, que esta “é uma decisão inaudita e é a prova de que a actual direcção do PS aboliu a democracia intrapartidária”.