O direito ao “mas, porém, todavia, contudo”

Eu não coloco nenhum “mas” no massacre do Hamas, mas coloco na resposta israelita, que é uma coisa interligada, mas distinta. Esta é, aliás, a posição que toda a gente sensata e moderada tem tomado, incluindo muitos israelitas que conhecem o Governo Netanyahu melhor do que nós e sabem muito bem o que eles são e o que querem, os americanos e Biden. Uma coisa é o plano moral da condenação do que fez o Hamas, e isso é a preto e branco, só que, se o Governo israelita cometer crimes de guerra, o mesmo plano moral aplica-se, sem um diminuir o outro.

