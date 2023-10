Salvar o SNS em contra-relógio

Se a abertura do Governo parece evidente, o clima dos últimos dias mostra ainda como do lado dos sindicatos o agudizar da tensão está a deixar muitos médicos desconfortáveis.

Pressionado pelo Presidente da República, pressionado pelo director executivo do SNS, pressionado pelo próprio PS, o Governo está num autêntico contra-relógio a tentar firmar um acordo com os sindicatos dos médicos antes que Novembro se torne no maior pesadelo da saúde, do ministro e de todos os utentes do SNS.