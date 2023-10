Este sábado temos o último eclipse da Lua do ano

Este sábado ocorrerá um eclipse da Lua, o segundo – e último – deste ano. O fenómeno astronómico começará por volta da 19h (hora de Portugal continental). Será um eclipse parcial, cobrindo cerca de 6% da superfície da Lua e, se as condições meteorológicas assim o permitirem, será visível em Portugal continental e nos arquipélagos dos Açores (que começará pelas 18h) e da Madeira. A noite contará também com actividades lúdicas numa iniciativa do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA).

