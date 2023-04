Raro eclipse solar levou milhares de pessoas a uma remota localidade australiana

Um raro eclipse solar híbrido levou milhares de pessoas a uma remota localidade na Austrália para verem este acontecimento esta quinta-feira.

Fãs de astronomia e entusiastas de todo o mundo viajaram para Exmouth, uma pequena localidade no litoral a cerca de 1200 quilómetros na cidade de Perth, para verem o eclipse total.

A luz “atravessou” o Sol durante um minuto às 11h29 da hora local (03h29 TMG), submergindo quem estava a ver na escuridão e à diminuição da temperatura. O eclipse desta quinta-feira faz parte do tipo híbrido raro e não era visto no mundo desde 2013. Num eclipse híbrido, dependendo de onde quem está a ver está, a Lua fica por cima do Sol e “apaga-o” (como um eclipse total) ou obscurece o centro enquanto deixando um anel de luz visível (como um eclipse anular).

Peter Bartley fez uma viagem de 15 horas até Perth com os seus filhos e pai para partilharem em conjunto este “momento especial”. “No início, foi difícil vender-lhes a ideia porque lhes disse que iria ser uma viagem de 15 horas para ver [um eclipse] num minuto”, afirmou Bartley. “Mas foi, provavelmente, o minuto mais entusiasmante que tivemos durante muito tempo.”

Enquanto o eclipse total foi apenas visível de algumas partes da Austrália, Indonésia e Timor-Leste, um eclipse parcial foi visível em todas as partes e três países e partes do Sudeste asiático. Em Jacarta, a luz natural diminuiu e o sol ficou com uma aparência de uma foice, de acordo com fotografias partilhadas nas redes sociais.

Um grupo de fãs japoneses que viajaram para Exmouth encheram-se de lágrimas e abraçaram-se depois de o eclipse ter terminado, segundo um vídeo do acontecimento. “Senti-me tão estranha, tive até arrepios”, afirmou Catherine Holler, que viajou para Perth.