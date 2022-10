O último eclipse solar do ano em imagens

O segundo eclipse do Sol do ano foi visível em grande parte da Europa, mas não em Portugal. Foi visível também no nordeste de África e em grande parte da Ásia ocidental e central.

O eclipse parcial - que acontece quando a Lua se intromete entre a Terra e Sol, tapando parte da estrela - atingiu o seu pico pelas 14h10 (hora de Portugal continental), com 82% do Sol coberto, para observadores perto do Pólo Norte.

O próximo eclipse solar significativo em Portugal será a 12 de Agosto de 2026.