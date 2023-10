Cinquenta sessões de formação para bem servir vinho do Porto

O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto vai realizar 50 acções de formação em Novembro e Dezembro no programa “Saber servir, vender melhor”. O objectivo é capacitar profissionais do canal Horeca.

O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) vai realizar 50 acções de formação "dedicadas à arte de bem servir" o vinho do Porto, de Norte a Sul do país, durante um mês, com dois objectivos: "capacitação de profissionais do canal Horeca" — hotéis, restaurantes e cafés — e promoção de um "consumo responsável e moderado".

O programa "Saber Servir, Vender Melhor" regressa a 7 de Novembro para uma edição que terminará a 4 de Dezembro, faz saber o IVDP numa nota de imprensa enviada esta segunda-feira às redacções.

Lançada em 2012, a iniciativa visa, em primeiro plano, "proporcionar um atendimento mais qualificado e aprimorado de Porto". É, por isso, "dedicada exclusivamente aos profissionais do sector".

As sessões serão orientadas por “Certified Port Educators”, formadores certificados pelo instituto, e "divididas em dois módulos: uma parte teórica dedicada à história, produção e formas de consumo de Porto, incluindo informações sobre temperatura ideal e tipos de copos para serviço" e uma segunda parte em que os alunos poderão "degustar diversos estilos de Porto e explorar harmonizações gastronómicas para ilustrar a versatilidade" do generoso.

Aqueles que concluírem com sucesso a formação receberão "um certificado digital de participação emitido pelo IVDP", que reconhece o seu "compromisso e dedicação em aperfeiçoar competências e conhecimentos em relação ao vinho do Porto".

“Ao longo da última década, esta iniciativa tem contribuído para elevar os padrões de serviço e atendimento, proporcionando uma experiência mais enriquecedora para os apreciadores deste vinho icónico. O IVDP continua comprometido nesta missão de promover a excelência no serviço e consumo responsável”, sublinha o presidente daquele organismo, Gilberto Igrejas, citado no mesmo comunicado.

As formações terão lugar em diferentes cidades, nas seguintes datas: dia 7 de Novembro, em Lagos (Avenida Restaurante); dia 8, em Faro (Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve); dia 13, em Évora (Mar d'Ar Aqueduto Hotel) e Aveiro (Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro); dia 14, em Estremoz (Hotel Convento de S. Paulo), Portalegre (Picamiolos Restaurante) e Amadora (Co Lab); dia 16, no Porto (Co Lab); dia 20, em Lisboa (Associação de Escanções de Portugal) e novamente no Porto (Escola de Hotelaria e Turismo do Porto); dia 21, novamente em Lisboa (Associação de Escanções de Portugal); dia 22, em Setúbal (Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal); dia 28, nas Caldas da Rainha (Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste) e em Coimbra (Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra); e dia 4 de Dezembro, no Porto (Escola de Hotelaria e Turismo do Porto).