Marcelo bombardeia a privatização da TAP

O Presidente da República devolveu ao Governo o diploma de privatização da TAP, pedindo a clarificação de três aspectos: “A capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica como a TAP; a questão da alienação ou aquisição de activos ainda antes da privatização; a transparência de toda a operação". O novo puxão de orelhas de Marcelo ao Governo surge quando a venda da TAP decorria num processo pouco transparente à opinião pública.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.