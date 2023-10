É preciso salvar o Malhado de Alcobaça

Em termos de notoriedade suína, a hierarquia das nossas raças autóctones é simples: em primeiro lugar está o finório porco Alentejano (5 mil fêmeas reprodutoras), em segundo o rústico Bísaro (a cima das 5 mil) e, por fim, o coitado do Malhado de Alcobaça, com umas 400 porcas – coisa que coloca a raça em risco de extinção. Não admira: qual foi a última vez que o leitor viu numa ementa qualquer corte desta raça do Oeste do país? Pois.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt