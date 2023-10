A aversão à crítica e a cultura do cancelamento no vinho

É um bocadinho triste este fado lusitano, mas é-o, acima de tudo, para os canceladores. Calar um crítico, seja de que natureza for, diminui mais o cancelador do que o cancelado.

Há dias, numa passagem fugaz por essa fábrica de ódio e vaidade chamada Facebook, dei com um post de um membro de um grupo de amantes do vinho, Cegos por Provas, a criticar um vinho do projecto Taboadella que a empresária Luísa Amorim possui no Dão. Dizia assim: “Daqueles vinhos que não quero. Primeiro os números, depois a qualidade. Não e não!! ‘Isto’ respira zero Dão. Aliás, é uma falta de respeito para com a região e para com a casta”.