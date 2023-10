Juvenil há 50 anos, esta orquestra ainda é um sonho

Formou gerações de jovens músicos, mesmo com pouco dinheiro. Terça-feira, o 50.º aniversário da Orquestra Sinfónica Juvenil será celebrado no São Luiz, em Lisboa.

A Orquestra Sinfónica Juvenil (OSJ) sobe todas as terças e quintas-feiras ao segundo andar do número 24 da Rua da Oliveira ao Carmo, em Lisboa. É aqui que mais de sete dezenas de jovens instrumentistas, estudantes de música de diferentes escolas, fazem do seu tempo livre “ocupação profissional”. As primeiras estantes, no entanto, foram armadas no Palácio Pimenta, actualmente Museu da Cidade de Lisboa. Foi lá que, em Março de 1973, se distribuíram pelos naipes as partes instrumentais, se passou resina nos arcos e se afinou a orquestra pela primeira vez. Um lá uníssono e contínuo. Repetido a cada ensaio e concerto. Início de uma história cujo meio século de existência é igualmente o da democracia portuguesa, que eclodiria uns meses mais tarde e levaria também o seu tempo a afinar.