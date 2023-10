Dos bailados do fascismo ao experimentalismo: as “arqueologias” da dança portuguesa na Gulbenkian

Pesquisar, mapear e contextualizar a dança em Portugal tem vindo a ocupar uma boa parte das vidas da investigadora e programadora Ana Bigotte Vieira e do coreógrafo e bailarino João dos Santos Martins. Em 2016, a dupla deu início ao projecto Para uma timeline a haver – genealogias da dança enquanto prática artística em Portugal, uma investigação exaustiva sobre o desenvolvimento, as conquistas e as falhas da dança enquanto prática artística no Portugal dos séculos XX e XXI, numa tentativa de historicizar, interligar e construir um arquivo experimental in continuum de uma área marcada pelo seu carácter efémero e atomizado.

