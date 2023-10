Eles fotografam Gaza e mostram o que está a acontecer no Instagram

A guerra entre o Hamas e Israel começou a 7 de Outubro e já se prolonga há três semanas. Os números das vítimas continuam a aumentar e a crise humanitária agudiza-se. Os jornalistas no local tentam mostrar o que é viver em Gaza — não sem perigo (já morreram pelo menos 20 jornalistas desde o início do conflito) ou impedimentos. Também os fotógrafos no local ajudam a pintar o cenário de desolação que se instalou nas últimas semanas. O P3 fez uma lista de fotojornalistas no terreno que estão a registar o que se passa, mas avisamos-te que as imagens são gráficas e podem perturbar os leitores mais sensíveis.

Saher Alghorra

Saher Alghorra, 27 anos, é um fotojornalista natural de Gaza. Ao longo dos anos, tem documentado a vida nesta região. O fotógrafo já tinha presenciado a escalada do conflito em 2008 e, anos mais tarde, em 2014, mas disse à revista Times que a situação actual é “extremamente catastrófica”.

Motaz Azaiza

Até há bem pouco tempo Motaz Azaiza era apenas um amante de fotografia que publicava os seus trabalhos nas redes sociais para alguns seguidores. Porém, desde o início de Outubro, os registos do fotógrafo sobre o conflito entre Israel e o Hamas são seguidos por mais de oito milhões de pessoas. Azaiza trabalha para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA) e mostra a destruição, os bombardeamentos e operações de socorro.

Wissam Nassar

Wissam Nassar é um fotojornalista cujo trabalho é reconhecido internacionalmente — já foi publicado em jornais como o New York Times. O fotógrafo, que vive em Gaza, tem registado e divulgado nas suas redes sociais a destruição deste território.

Mohammed Al Masri

Também Mohammed Al Masri é fotojornalista. Reside em Gaza e, à semelhança dos outros fotógrafos, faz a cobertura da crise humanitária no território através de vídeos e fotografias que divulga nas redes sociais.

Texto editado por Inês Chaíça