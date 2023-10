Em Gaza, os jornalistas são mortos a cobrir o conflito ou dentro de casa

A guerra em Israel e nos territórios palestinianos só começou a 7 de Outubro, mas quando o fim do ano chegar e se fizerem as listas de jornalistas mortos em 2023 já se sabe qual será a nacionalidade mais representada. Segundo as “investigações preliminares” do Comité para a Protecção dos Jornalistas (CPJ), até dia 25 tinham morrido 24 jornalistas no conflito. Três são israelitas mortos no brutal ataque do Hamas no Sul de Israel, um é o libanês Issam Abdallah, videógrafo da Reuters atingido quando filmava um tanque israelita que disparava na direcção do Líbano – os restantes 20 são palestinianos mortos na Faixa de Gaza.

