Family Around the World: Três voltas ao mundo em família

Tudo começou com um pequeno desabafo entre o casal: dar uma volta ao mundo! Oiça a conversa no podcast Ready. Gap. Go!

A Family Around the World poderia ser uma família como tantas outras, imersa nas difíceis responsabilidades do dia-a-dia. Mas, muito pelo contrário, não se conformaram em seguir o guião tradicional da vida e decidiram criar a sua própria narrativa, repleta de emoções e descobertas pelos quatro cantos do mundo.

Tudo começou com um pequeno desabafo entre o casal: dar uma volta ao mundo! O que parecia ser um completo devaneio, tornou-se realidade, inicialmente a dois e mais tarde com toda a família. Hoje, já somam três voltas ao globo e prometem que não ficarão por aqui!

Contam que cada volta ao mundo permitiu-lhes ter uma perspectiva diferente das viagens: para além de todos os destinos e culturas que vão conhecendo, experienciam também a dura realidade de voltar a casa e à rotina de trabalho.

Esta família inspiradora é o exemplo pleno de como não existe um único e singular roteiro de vida e que, antes de tudo, é fundamental reconsiderar as nossas prioridades e seguirmos aquilo que verdadeiramente nos apaixona.

Do Sudeste Asiático às aventuras em Machu Picchu, a Rita, o Pedro e os filhos têm inspirado jovens e adultos a desafiar o conforto e partir à aventura!

Podem encontrar a Family Around the World no Instagram, em @familyaroundtheworld_ e seguir os projectos da Gap Year Portugal em @gapyearportugal e em www.gapyear.pt.