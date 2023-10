BCE parou de subir taxas de juro, 15 meses depois

Pela primeira vez desde Julho do ano passado, os membros do conselho de governadores do Banco Central Europeu (BCE) decidiram não alterar o nível das taxas de juro de referência na zona euro. Uma estabilização do custo do crédito pode passar a ser a norma nos próximos meses.

Confirmando as expectativas já existentes nos mercados, a autoridade monetária europeia manteve a sua taxa de juro de depósito (a principal referência para os custos de financiamento na zona euro) em 4%. Nas dez reuniões anteriores, na sua tentativa de travar a inflação, o conselho liderado por Christine Lagarde tinha optado por elevar esta taxa, levando-a dos -0,5% em que se encontrava em Julho de 2022 para o seu actual nível.

O recuo progressivo que se tem registado nos últimos doze meses na taxa de inflação e os riscos de recessão que se fazem sentir na economia da zona euro foram os motivos para que na reunião desta quinta-feira, realizada em Atenas, na Grécia, a opção tivesse sido, finalmente, a de manter o nível das taxas de juro. Christine Lagarde e os seus pares parecem agora acreditar que não será preciso ir mais longe no aperto da sua política monetária para garantir que a inflação na zona euro caminha mesmo para os 2% desejados pela instituição.

No comunicado em que anunciaram a decisão, os responsáveis do BCE repetem a frase que já tinha, no final da reunião de Setembro, sinalizado a intenção de realizar esta paragem: “Com base na sua avaliação actual, o conselho considera que as taxas de juro chave do BCE atingiram níveis que, se mantidos por um período de tempo suficientemente longo, irão dar uma contribuição substancial para este objectivo [de garantir que a inflação regressa atempadamente à meta de médio prazo de 2%].”​

Com esta afirmação, o banco central reforça as expectativas de que, a partir desta altura e durante vários meses, as taxas de juro não irão, nem subir mais, nem começar a descer. Apesar de Christine Lagarde e outros membros do conselho do BCE salientarem que as suas decisões serão sempre, a cada reunião, baseadas nos dados conhecidos no momento, a maior parte dos analistas aposta que o banco central não deverá voltar a subir as taxas de juro neste ciclo económico e que o próximo movimento será já de uma descida. Até que isso aconteça, contudo, será preciso esperar ainda algum tempo, com a maior parte das projecções a não anteciparem descidas de taxas antes da segunda metade de 2024.

Este cenário está, é claro, sujeito a diversos riscos. O mais recente desses riscos encontra-se no potencial impacto que uma escalada do confito no Médio Oriente pode ter nos preços do petróleo e, por consequência no valor da inflação.

Uma coisa é certa, contudo: mesmo sem subir mais as taxas de juro, a política monetária do BCE, ao manter por um período prolongado de tempo o actual nível elevado de juros, irá continuar, para além de puxar a inflação para baixo, a ser um peso negativo na situação financeira das famílias e empresas endividadas da zona euro, limitando também a evolução da actividade nas diversas economias da zona euro.

Para os portugueses com contratos de crédito a taxa variável, o principal efeito prático desta nova fase da política monetária do BCE é que provavelmente se assistirá nos próximos meses a uma estabilização das taxas Euribor, algo que irá resultar - após as actualizações que levem em conta ainda as subidas dos últimos meses - numa manutenção do valor das prestações de crédito ao nível em que se encontram.