Três propostas e um dilema para o Monumental: cinema ou centro tecnológico?

A Merlin Properties, empresa espanhola que pediu em Julho a desafectação das históricas salas de cinema do edifício Monumental, em Lisboa, tem nas mãos duas propostas de exploração para as manter vinculadas àquela actividade: uma da exibidora portuguesa Cinetoscópio, em consórcio com a nórdica Scanbox, outra da também exibidora e produtora de eventos Cinebox. Se até ao início do Verão dizia não ter recebido propostas consequentes, o fundo proprietário do imóvel tarda agora em responder aos candidatos, tendo entretanto concordado com a instalação gratuita, no espaço dos cinemas, do centro tecnológico de ensino Tumo, projecto também endossado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), diz ao PÚBLICO o economista e promotor do projecto Pedro Santa Clara.

