Sonica Ekrano: do passado ao presente, mundos de música revelam-se em cinema

No início de Outubro, tivemos o Out.Fest, o festival de música exploratória do Barreiro, palco de margens e vanguardas, de sons que fazem e agitam o mundo. No final do mês, na mesma cidade, chega o Sonica Ekrano, festival de cinema documental nascido em 2021, pela mão dos mesmos organizadores, a Out.Ra – Associação Cultural, que, de certa forma, serve de espelho fílmico do espírito do Out.Fest. Entre esta quinta-feira e 4 de Novembro, outros mundos para descobrir, passados para reencontrar.

