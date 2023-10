Arquipélago de Vanuatu no “olho” do ciclone Lola

O programa europeu Copérnico divulgou esta quinta-feira uma imagem de radar que mostra o “olho” do ciclone Lola, captado a 24 de Outubro a leste da ilha de Maewo.

O ciclone tropical Lola, de categoria 3 (num máximo de 5), atingiu o arquipélago de Vanuatu, no Pacífico Sul, entre 24 e 25 de Outubro, provocando chuvas intensas, ventos fortes e tempestades em todo o arquipélago.

Esta quinta-feira, o programa europeu Copérnico divulgou uma imagem de radar recolhida por um dos satélites Copernicus Sentinel-1, captada a 24 de Outubro, que mostra o olho do Lola a leste da ilha de Maewo.

Como é habitual em matéria de cooperação em situações de emergência, o Serviço de Monitorização de Emergências do Copérnico (CEMS) activou o seu módulo de cartografia rápida para monitorizar o impacto do ciclone Lola, fornecendo uma cartografia de emergência do terreno para avaliação de danos.

O ciclone tropical Lola chegou a terra na noite de quarta-feira (hora local) em Vanuatu, nas ilhas de Penama, no noroeste do arquipélago, habitadas por cerca de 30 mil pessoas, de acordo com um comunicado divulgado pelo Departamento de Meteorologia e Riscos Geológicos de Vanuatu, citados pela agência Lusa. O Copérnico indica que os ventos atingiram 145 quilómetros por hora.

Foto O olho do ciclone Lola, numa imagem de radar recolhida por um dos satélites Copernicus Sentinel-1, captada a 24 de Outubro, divulgada esta quinta-feira União Europeia

Mais cedo do que o previsto

O Lola interrompeu as comunicações e causou danos generalizados em habitações e culturas nas províncias do norte e centro do país. Na capital, Port Vila, todos os edifícios governamentais, mercados e bancos estavam fechados na quarta-feira.

Entretanto, o ciclone Lola perdeu força depois de tocar terra. De acordo com o jornal New Zealand Herald, as autoridades em Vanuatu emitiram um aviso na noite quarta-feira de que o ex-ciclone Lola tinha baixado a intensidade, passando a uma tempestade tropical de baixa altitude.

Vanuatu é um arquipélago do Pacífico composto por 83 ilhas com uma superfície total de 12.200 quilómetros quadrados, habitado por pouco mais de 283 mil habitantes e rodeado por 450 mil quilómetros quadrados de águas territoriais.

O ciclone Lola marcou o início, mais cedo do que o previsto, da temporada de ciclones no Pacífico Sul, que normalmente ocorre entre o início de Novembro e o final de Abril.